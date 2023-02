Iss Mario Rutelli, al via la settimana dell'autogestione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Da lunedì 6 a venerdì 10 febbraio l’Iss Mario Rutelli vivrà un respiro tutto studentesco: al via la Settimana autogestita, frutto dell’impegno senza riserve profuso dagli studenti rappresentanti di Istituto, di indirizzo e di ciclo. Presentando il programma delle iniziative, "vogliamo trasmettere - scrive il Comitato organizzativo, coordinato da Andrea La Torre, rappresentante di istituto degli studenti - la consapevolezza che ci ha spinto a lavorare con incessante determinazione: quella di dover costruire un programma di attività all’altezza del nome del nostro Istituto ed in grado di far vivere a tutti gli studenti e a tutte le studentesse delle esperienze funzionali ad intendere, con ancora più convinzione, la scuola come luogo di aggregazione, analisi del presente e creazione di un approccio critico".

Tra incontri con ospiti esterni, assemblee studentesche e corsi specifici (storia d’Italia dal secondo dopoguerra alla caduta del muro di Berlino; Agenda 2030; lingue inglese, francese, spagnola e tedesca; laboratori di poesia, narrativa e cinema, logica, statistica e chimica tenuti da alcuni docenti dell’Istituto scolastico), cineforum, tornei sportivi (giro del mondo a carattere prettamente inclusivo, pallavolo, basket e ping pong), itinerari storico-artistico “autoguidati” nel territorio cittadino e partecipazione alla Welcome Week dell’Università degli Studi di Palermo, il programma risulta davvero ricco e variegato.

La progettazione certosina e attenta a molteplici istanze ha incontrato il favore della dirigente scolastica Giovanna Ferrari, insieme al Collegio dei docenti che ha espresso il proprio plauso. "Le tematiche che andremo ad affrontare – si legge nel Regolamento della Settimana - sono tutt’altro che scontate e, in un momento come quello attuale, in cui noi giovani spesso facciamo fatica ad essere rappresentati, ascoltati e capiti, il confronto con esperti circa questioni che riguardano, direttamente o indirettamente, la nostra quotidianità risulta indispensabile. Dalla lotta alla mafia al post-fascismo, dalle discriminazioni di genere alla tossicodipendenza, dai diritti all’arte come veicolo di manifestazione delle proprie idee a molto altro ancora".

Diversi gli ospiti: Nino Di Matteo, magistrato, pm antimafia; Giuseppe Costanza, ex autista giudiziario e membro della scorta di Giovanni Falcone; Aaron Pettinari, giornalista pubblicista, capo redattore di Antimafia Duemila e Marta Capaccioni, studentessa di Giurisprudenza, attivista del movimento “OurVoice” e redattrice per Antimafia Duemila; Marilù Balsamo, amica storica di Letizia Battaglia; Lorenzo Capretta, counselor, operatore sociale, membro dell’associazione OurVoice e Vincenzo Zavatteri, fratello di Giulio, diciottenne fra le ultime vittime del crack a Palermo; Davide Dormino, scultore e pittore, creatore di “Anything to say” e Jamil El Sadi, attivista e redattore per Antimafia Duemila. E ancora: “GeP”, movimento di ragazze italiane di origini diverse al fianco dei Giovani Palestinesi d'Italia; “Maghweb”, associazione di giovani volontarie nel progetto “Palermo è fimmina”; “Non Una di Meno”, movimento per dire basta alla discriminazione di genere e, in particolare, al femminicidio; “Awakening”, gruppo aperto di auto mutuo aiuto per le dipendenze patologiche; “Vivere Ateneo”, associazione operante per promuovere l’offerta formativa dell’Università degli Studi di Palermo; “Croce Rossa Italiana” per trattare di educazione sessuale; “Amnesty International”, organizzazione non governativa internazionale impegnata nella difesa dei diritti umani.