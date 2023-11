In centro si gira un altro film, residenti e commercianti protestano: "Divieti e tir davanti alle vetrine, un incubo"

Can Yaman e Francesca Chillemi non valgono tre giorni di divieto di sosta. Almeno così la pensano residenti e commercianti della zona di via Torino che - a distanza di 20 giorni dall'ultima ordinanza - si sono visti di nuovo spuntare i cartelli che vietano di posteggiare a causa delle riprese del film "Viola come il mare 2".

A farsi portavoce della protesta è il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao. "Tutti questi set - dice Nicolao - sono diventati un vero incubo per residenti e commercianti. La via Torino è diventata nuovamente un parcheggio per tir e camion dell'agenzia cinematografica. Nessuna attenzione, nessuna considerazione per chi vive e lavora in quella strada. Ci spiace che l'Amministrazione guardi solo ai soldi che pagano per affittare intere strade. Lo scorso mese - continua Nicolao - avevo trasmesso al sindaco una raccolta firme, dove veniva evidenziato il disagio di chi per circa tre settimane ha visto l'area interdetta, ma il Comune continua imperterrito ad autorizzare senza limiti. Così da un lato i residenti hanno difficoltà enormi di parcheggio e i negozi vengono penalizzati dai tir lasciati davanti alle vetrine che causano un calo delle vendite. E' necessario - conclude - un confronto con il responsabile del settore".

L'elenco delle strade chiuse

L'ufficio Mobilità sostenibile del Comune ha emesso un'ordinanza (Leggi) per regolare il traffico nei luoghi scelti come set. Divieti temporanei - di sosta o alla circolazione - sono previsti in numerose strade del centro storico, ma anche all'Arenella e a Mondello. I primi provvedimenti sono scattati domenica 15 ottobre, l'ordinanza copre il periodo fino all'11 novembre.

Ecco le strade coinvolte per tratti o per intero: piazza Tonnara; via dell'Arenella; scalo dell'Arenella: discesa Tonnara; piazza Bordonaro; via Bordonaro; via Matteo Bonello; piazza Sett' Angeli; corso Vittorio Emanuele; varco di Porta Nuova; via Simone di Bologna; vicolo Brugnò; via Livorno; via Cagliari; piazza Teatro Santa Cecilia; piazza Sant'Anna; via Dello Spasimo; piazza Carlo Maria Ventimiglia; via Santa Teresa; via Nicolò Gerbasi; piazzetta dei Bianchi; vicolo del Crocifisso; via Savona; vicolo Tramonte; via della Pace; via Filippo Evola; via Carmelo Pardi; via Carmelo Rao; largo Michele Gerbasi; piazza Baronio Manfredi; via Antonio Mongitore; via Giovanni Di Cristina; via Andrea Vassallo; piazza San Francesco Saverio; via San Francesco Saverio; via del Ritiro San Pietro; piazza del Ritiro San Pietro; via Giovanni Grasso; via Michele Schiavo; via Giovanni Verga; via Michele Del Giudice; via Albergheria; via Tina Di Lorenzo; via Flavio Andò; via Luigi Siciliano Villanueva; via Diego Orlando; Via Nicolò Turrisi; via Mura di Porta Carini; piazzola spartitraffico tra via Salesio Balsano e via Volturno; via Volturno; Via Salesio Balsano; via Carlotta Orlando; piazza Vittorio Emanuele Orlando; via Giovan Battista Pagano; via Enrico Albanese; via Pier Delle Vigne; piazzetta Della Pace; via Archimede; via Archirafi; via Magione; via Carlo Botta; via Carlo Rao; via Gaetano Filangeri; via Castrofilippo; piazza della Vittoria; via Dei Benedettini, piazza Giuseppe Verdi; via Teti; viale Regina Elena; via Circe; via Palinuro; piazzale Giove; viale dei Pioppi; piazza Del Parlamento: via Incoronazione; belvedere di Monte Pellegrino; via Padre Giordano Cascini; via Pietro Bonanno; via Roma; via Maqueda; Discesa dei Giudici; piazza Pretoria; piazza Bellini; Quattro Canti; discesa dei Musici; via degli Schioppettieri; via Milano; via Torino; piazza Santo Spirito; via Butera; via Mura Della Lupa; Foro Italico; piazzale dei Matrimoni; viale Margherita di Savoia.