Bagheria, si conclude il sesto torneo "Uno strike per la legalità" organizzato dal Siulp

Giorno 22 ottobre 2022, il sindacato di polizia Siulp, in collaborazione con l’Associazione nazionale polizia di Stato di Palermo, ha organizzato presso il bowling di Bagheria il sesto torneo "Uno strike per la legalità", iniziativa unica in Italia che continua a riscuotere un grande successo. Dopo gli interventi iniziali di Giuseppe Puleo, delegato del gruppo di Bagheria e organizzatore dell’evento, e di Francesco Quattrocchi, dirigente nazionale Siulp, a lanciare simbolicamente la prima palla da bowling è stata Patrizia Pagano, prima irigente della polizia del commissariato di Bagheria. Alla fine dello strike, come ricordo dell’evento, alcuni birilli dipinti dai ragazzi del liceo artistico di Bagheria, sono stati donati alle associazioni ed autorità presenti alla manifestazione. All’evento, patrocinato dal bowling di Bagheria e dalla tipografia Zangara, hanno partecipato diverse associazioni e istituti scolastici che quotidianamente, tramite progetti e iniziative varie, promuovono la legalità.

Per l’occasione erano presenti il professore Andrea Torcivia, direttore del Cesfat-Laboratorio di criminologia e sociologia forense e tenente colonnello del Corpo nazionale delle guardie ambientali Comando Italia, insieme al collega tenente colonnello Bernardo Scaturro; Associazione nazionale della polizia di Stato; Associazione nazionale finanzieri d’Italia; Associazione nazionale polizia penitenziaria; Croce Rossa italiana; Associazione nazionale carabinieri; Caritas; Associazione casa di Elena; "Serenità", una comunità protetta che ospita donne vittime di violenza; Auser; Itet istituto scolastico; liceo artistico di Bagheria; istituto scolastico Carducci; liceo classico di Bagheria; scout di Bagheria; istituto professionale Centro Aurora; Associazione presidenti istituti scolastici e Asset risorse umane. Giuseppe Puleo, nel ringraziare il capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Palermo Maurizio Lo Galbo per la sua presenza all’evento, ha concluso dicendo che "legalità e sociale sono come una calamita che attira e attrae a sé tanta bella e brava gente e oggi ne siamo stati la dimostrazione".