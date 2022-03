La sesta edizione del Tour del Fundraising in Sicilia il prossimo 31 marzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In partenza la prossima settimana la sesta edizione del Tour del Fundraising, 9 tappe in 9 città lungo tutta la penisola per assaporare i differenti ‘gusti’ del nonprofit italiano. Nove lezioni, gratuite e online su come iniziare con la raccolta fondi. Un tour guidato dall’esperienza di Valerio Melandri, - direttore del ventennale Master in Fundraising dell’Università di Bologna - di volta in volta accompagnato da un’eccellenza del territorio: un fundraiser che “ce l’ha fatta” a raccogliere fondi con la sua organizzazione nella sua città. La tappa più a sud d’Italia riguarderà il territorio siciliano e ospiterà Letizia Bucalo, siciliana di Messina e consulente e formatrice in fundraising. Condividerà la sua esperienza di consulente che affianca le organizzazioni nonprofit, in particolare quelle siciliane, e che conosce le dinamiche le metodologie del fare raccolta fondi nel sud Italia.

Si approfondiranno le caratteristiche del territorio siciliano, le opportunità di raccolta fondi da individui e da aziende, il veicolo che più funziona per fare raccolta fondi, per farla bene e senza improvvisazioni. Il fundraising funziona bene e può davvero essere un’opportunità per le tante organizzazioni - soprattutto le piccole - che hanno voglia di crescere e svilupparsi. Un’edizione del Tour completamente rinnovata: si svolgerà online ma divisi per città, per ricercare quell’intimità che permette di interagire più facilmente, in diretta, scambiandosi tante idee e domande. Sarà un tour aperto a tutti per incontrare più persone possibili, per chiedere cosa fa la propria organizzazione raccontarsi le difficoltà e aspettative dei tanti volontari, presidenti, fundraiser, responsabili di comunicazione e tutti coloro che il nonprofit lo vivono ogni giorno. Le tappe saranno in tutto 9: si partirà dalla capitale, Roma per scendere fino in Sicilia, passando per Milano, Bologna ed arrivare in Triveneto. Tutto il tour ha ricevuto l’importante patrocinio di CSVnet, l’associazione nazionale dei centri di servizio del volontariato e a supportarci per l’incontro della Sicilia ci saranno i centro Servizi del Volontariato di Palermo, Messina e il CSV Etneo. L'appuntamento con chi si vuol fare raccolta fondi in Sicilia si terrà giovedi 31 marzo - ore 10/12.30. L’iniziativa è per tutti: per iscriversi per la propria città basterà andare sulla pagina dedicata https://rebrand.ly/Iscriviti_gratis_al_TOUR e scegliere la città più vicina. Il fundraising è per tutti e ovunque!