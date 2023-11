Università, professore di Medicina accusato di sessismo: il caso al collegio di disciplina

Il docente è stato tirato in ballo in una lettera anonima: avrebbe accusato una studentessa di volersi appartare con un chirurgo in sala operatoria e pronunciato commenti volgari relativi all'abbigliamento di altre allieve. Il rettore ha attivato una procedura interna e inviato la missiva in Procura