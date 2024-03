I referti di radiologia ora si ritirano online, nuovo servizio attivato al Policlinico

Da ora sarà possibile ritirare online dei referti di radiologia al Policlinico. E' entrato in funzione il servizio che permetterà al cittadino di scaricare e stampare a casa i referti e le immagini diagnostiche dal proprio pc, tablet o smartphone senza recarsi agli sportelli dell'Azienda ospedaliera universitaria per il ritiro. "Continua il percorso - commenta il Commissario straordinario Maria Grazia Furnari - di innovazione e digitalizzazione dei servizi per offrire, non solo un’assistenza sanitaria di qualità, ma anche per semplificare il rapporto con i pazienti. Insieme alla digitalizzazione dei nostri sistemi, che favorisce l’ottimizzazione dei servizi, il nostro impegno si concretizza giorno dopo giorno in nuovi progetti che vadano incontro alle esigenze degli utenti".

Per scaricare il referto è necessario, dopo aver pagato il ticket (se non esente), accedere al sito web e inserire le proprie credenziali Spid. L'accesso alla piattaforma avviene nel massimo rispetto della privacy e secondo le linee guida in merito alla sicurezza informatica dei servizi della pubblica amministrazione. Il direttore della unità operativa Diagnostica per immagini, Giuseppe Brancatelli, aggiunge: "L'obiettivo di questo servizio è semplificare e rendere più efficiente il processo di consegna dei risultati degli esami, consentendo ai pazienti di accedere comodamente ai propri referti da qualsiasi luogo tramite la nostra piattaforma online dedicata. Siamo certi che questa nuova opportunità migliorerà significativamente l'accessibilità e la qualità dell'assistenza ai nostri pazienti". Il referto rimarrà disponibile online per 45 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico.

Massimo Tartamella, direttore del Sistema informativo aziendale, conclude: "Nell'ambito dei processi di digitalizzazione posti in essere dall'Azienda a favore del cittadino, la fruizione online dei referti radiologici è un ulteriore tassello che si aggiunge alla possibilità di scaricare la propria cartella clinica online, riceverla attraverso Pec come copia conforme all'originale e ritrovare nel Fascicolo sanitario elettronico i verbali di pronto soccorso, le lettere di dimissione ospedaliera e i referti di laboratorio". I pazienti avranno, comunque, la possibilità di scegliere di ritirare il referto con le modalità tradizionali presso gli sportelli dell'Azienda.