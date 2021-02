Vaccinazione anti Covid: a Bagheria al via servizio di supporto alla prenotazione

Il centro operativo socio-sanitario di via Filippo Buttitta farà da quartiere generale organizzativo e sarà uno dei luoghi a cui, gli ottantenni e i nati nel 1941, si potranno rivolgere per farsi aiutare. Attivata anche una linea telefonica comunale

Un servizio di supporto alla prenotazione delle vaccinazioni per gli ottantenni e i nati nel 1941 che vivono a Bagheria. A lanciarlo, al fine di aiutare coloro che non posseggo strumenti informatici o non sono in grado di procedere autonomamente alla prenotazione, è l'amministrazione guidata dal sindaco Filippo Maria Tripoli. Per fornire assistenza, il Comune ha attivato una linea telefonica, raggiungibile contattando il numero 366/8035574 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Inoltre, ha deciso che il centro operativo socio-sanitario di via Filippo Buttitta, all’altezza dello svincolo autostradale, farà da quartiere generale organizzativo e sarà anche uno dei punti di supporto alla prenotazione a cui potersi rivolgere dopo aver preso un appuntamento telefonico. Gli altri sono: le parrocchie del Santo Sepolcro, di San Giovanni Bosco e di Maria Santissima Addolorata, il centro della Caritas di corso Butera, la chiesa antica di San Pietro e le sede della Pro-Handicap in via città di Palermo.

Ecco gli orari di apertura e i numeri telefonici per contattarli:

– Coss, aperto martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 – 18. Telefono: 349/8652000 (attivo dalle 9.30 alle 18);

– Pro handicap attivo telefonicamente dalle 9,30 alle 18 al numero 375/6807226 ;

– Parrocchia San Sepolcro attiva dalle 9 alle 13 chiamando al 331/8115094;