VIDEO | Palermo come Miami e Tel Aviv, ecco il monopattino sharing: "La città non è solo delle auto"

Quattro le aziende che hanno deciso di investire a Palermo sul monopattino Sharing: Bird Rides, Bit Mobility, Helbiz e Link Your City. Per noleggiare un monopattino sarà sufficiente scaricare sullo smartphone l'applicazione mobile prescelta, attraverso la quale sarà visibile l’area operativa del servizio e i mezzi disponibili più vicini.

Il servizio Bird

Dopo aver attivato il proprio servizio di monopattini in sharing in altre città italiane Bird, società leader nel settore con sede in California, arriva anche a Palermo andando così ad aggiungersi a Roma, Torino, Verona, Rimini, Pesaro, Firenze, Aprilia, Collegno e Viareggio. Da oggi 400 monopattini potranno essere noleggiati in determinate zone della città. Ci saranno, inoltre, delle apposite aree di parcheggio preferenziale al termine di ogni noleggio da parte degli utenti, al fine di consentire il corretto utilizzo del mezzo ed evitare ingombri in strada. "Bird - si legge in una nota - vuole offrire a più persone possibili la possibilità di provare i suoi monopattini. Per questo motivo, per le prime due settimane, il costo totale di ogni corsa sarà solo di 1 euro (per i primi 15 minuti). Siamo felici di portare il nostro servizio anche a Palermo - afferma Cristina Donofrio, general manager di Bird Italia -. Vogliamo ringraziare in primis il Comune per averci scelto: siamo convinti che questo connubio con la città sarà di fondamentale importanza per portare un cambiamento radicale nel concepire la mobilità urbana".

Come funziona l'app Bird

L'utente installa l'app Bird sulla quale vengono visualizzati tutti i monopattini disponibili (tracciati dal Gps) nelle vicinanze. Prima di iniziare un viaggio, l'utente fornisce le informazioni di pagamento. Una volta inseriti dati anagrafici e di pagamento si esegue quindi la scansione del codice Qr sul monopattino, iniziando così il noleggio. Per terminare l'utente deve scattare una foto dello scooter parcheggiato, in modo da chiudere la corsa. Il prezzo del viaggio viene immediatamente prelevato dalla carta di credito dell'utente. In caso di problemi durante il viaggio, come un veicolo malfunzionante, tutti possono segnalarlo tramite l'app. Sull'app Bird, è visibile l'area operativa del servizio e una sezione dedicata alle regole da seguire su come utilizzare lo scooter.

Il servizio Helbiz

Helbiz, società specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per il trasporto pubblico e privato che ha recentemente annunciato la quotazione al Nasdaq, offrirà il suo servizio di monopattini in sharing nel cuore della Sicilia, a Palermo, prima città dell’isola in cui i cittadini avranno a disposizione i veicoli eco-sostenibili a due ruote per muoversi nelle zone principali. L’area operativa di circolazione avrà un’ampiezza di 14.7 km² e comprenderà i quartieri centrali di Sant’Erasmo, Oreto-Perez, Borgo Vecchio e Principe di Palagonia fino al Castello della Zisa, a nord sarà possibile arrivare fino a viale Michelangelo e a sud fino a via Paternò. La flotta su strada sarà composta da 400 monopattini in free floating.

Per noleggiare un monopattino, sarà sufficiente avviare un’applicazione mobile gratuita (Helbiz), scaricabile su smartphone Android e iOS, localizzare il mezzo più vicino all’interno di una mappa georeferenziata e sbloccarlo mediante la scansione di un codice QR situato sul manubrio. In aggiunta è possibile pagare le corse anche in contanti attraverso la modalità ricarica in contanti, che permette di generare codice a barre da mostrare in tutti i punti convenzionati. Nello specifico, una volta individuato l’esercizio commerciale più vicino l’utente non dovrà fare altro che recarsi sul posto, chiedere la scansione del codice a barre e pagare l’importo della ricarica desiderata da accreditare all’interno del proprio account Helbiz.

Helbiz provvede quotidianamente alla ricarica dei mezzi elettrici e alla loro manutenzione, gli spostamenti dei monopattini sono monitorati costantemente attraverso un sofisticato sistema di geolocalizzazione che consente di impedire qualsiasi tentativo di furto e segnalare eventuali atti di vandalismo. Le tariffe per usufruire del servizio prevedono un costo iniziale di 1 euro per lo sblocco e 0,20 centesimi per ogni minuto di utilizzo. A ciò si aggiunge la possibilità di usufruire di una vantaggiosa tariffa flat - Helbiz UNLIMITED al costo di 29,99 euro al mese - che permette di effettuare un numero di corse giornaliere illimitato della durata di 30 minuti (a distanza di almeno 20 minuti l’una dall’altra) e l’accesso al servizio anche da Telepass Pay con 30 minuti di corse gratuite.

“Grazie alle sue condizioni climatiche Palermo è la città ideale per sviluppare un servizio di micro-mobilità, una soluzione che crediamo possa avere un impatto positivo sulla città e contribuire a decongestionare il traffico, ha commentato Luca Santambrogio country manager di Helbiz. “Siamo orgogliosi di essere tra le prime aziende ad arrivare in Sicilia e di continuare a portare in tutta Italia la rivoluzione della micro-mobilità con i nostri mezzi innovativi, pratici ed ecosostenibili”.

Per quanto riguarda le regole di circolazione il servizio è vietato ai minori di 14 anni come anche è vietato il trasporto dei passeggeri. L’utilizzo del casco è obbligatorio tra i 14 e i 18 anni mentre dopo i 18 è fortemente consigliato. Chi viaggia in monopattino deve rispettare le regole del Codice della Strada e parcheggiare negli stalli dedicati a biciclette e motorini. Per sensibilizzare i cittadini sulle corrette regole di utilizzo a partire da martedì 2 marzo verranno organizzati test drive gratuiti dei mezzi con il patrocinio della polizia locale.