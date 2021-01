Approvati due progetti di Servizio civile: a Isnello si cercano sette volontari

Per presentare domanda c'è tempo fino al 15 febbraio. Si possono candidare anche i non residenti. E' prevista un’indennità di partecipazione

A Isnello sono disponibili sette posti come volontari del Servizio civile universale. Due i progetti approvati dal Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Uno è della Proloco, l'altro dell'Associazione per i diritti umani contro tutte le violenze CO.TU.LE VI., titolare dello sportello antiviolenza attivo presso il Comune.

"I due progetti, nella loro diversità di contenuti, sono - spiega il sindaco Marcello Catanzaro - molto interessanti e di stringente attualità. Tanto quello sui reati culturalmente orientati proposto dall’Ass. CO.TU.LE.VI destinato a 5 volontari, che quello sulla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Proloco destinato a 2 volontari, rispondono all’esigenza di formare giovani consapevoli delle necessità e dei bisogni del nostro territorio. Il Servizio civile è un’occasione di crescita importante, in quanto stimola l’empatia, la partecipazione civica e attiva la capacità di sapere fare squadra. Come Amministrazione, puntiamo molto sui nostri giovani affinché siano invogliati a restare e impegnarsi in questi e altri progetti che stiamo portando avanti e a approfittare delle opportunità offerte da numerosi bandi, Garanzia Giovani e Resto al Sud".

I ragazzi da destinare ai progetti di volontariato devono avere un’età compresa tra il diciottesimo anno compiuto e il ventottesimo anno non superato. E' prevista un’indennità di partecipazione. Possono presentare domanda anche i non residenti nel Comune di Isnello. E’ possibile presentare la propria candidatura per uno solo dei due progetti entro il 15 febbraio, alle 14. Nel pieno rispetto delle misure di contenimento dell'attuale emergenza pandemica, la domanda di iscrizione al progetto prescelto dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica, seguendo la procedura descritta sul sito del Servizio civile".