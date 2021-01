Servizio civile, il monastero di Santa Caterina cerca 94 volontari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il monastero di Santa Caterina di Palermo aderisce all'edizione 2021 del Servizio civile e in Sicilia cerca 94 volontari: 42 da inserire nel progetto "Raccontare Palermo: un percorso di arte e bellezza"; 24 per il progetto "Se Il Monastero si trasforma in museo"; 20 per il progetto "Il benessere della persona: il diritto all'alimentazione" ed infine 8 per il progetto "Nutrire lo spirito fornendo un educazione di qualità".

I diversi progetti rientrano nei due programmi presentati dall'ente monastero di Santa Caterina: il primo, "La bellezza salverà Palermo", ha lo scopo di salvaguardare i beni culturali ecclesiastici; il secondo, "Il benessere della persona diritto all'alimentazione ed ad un'educazione di qualità", si occuperà di assistenza al disagio adulto e minorile.