Un anno di Servizio civile volontario con Ail Palermo, in palio 4 posti per giovani tra 18 e 28 anni

Non solo i volontari storici, ma anche i giovani del Servizio civile potranno accompagnare nel percorso di accoglienza, di cura e di sostegno i malati di leucemia, linfomi e mielomi, e le loro famiglie. È la nuova opportunità offerta da Ail Palermo a quattro ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, che vogliano intraprendere un’esperienza umana entusiasmante e solidale, ottenendo anche un modico contributo economico previsto dal bando del Servizio civile nazionale.

Si intitola “Insieme per guarire” il progetto messo a punto dall’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e i mielomi, che, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030, intende sviluppare la cultura del volontariato tra i giovani e realizzare azioni di coinvolgimento attivo dei cittadini, al fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio dei pazienti onco-ematologici, sviluppare campagne di sensibilizzazione alla prevenzione e alla cura delle malattie oncologiche del sangue e portare all’attenzione dei cittadini forme di ineguaglianze spesso taciute o poco conosciute, che creano esclusione ed emarginazione sociale. Tutto ciò per contribuire alla realizzazione delle misure che fanno parte delle linee strategiche del Pnrr.

"Il progetto si pone come obiettivo quello di potenziare l’assistenza sociosanitaria offerta ai pazienti ematologici che si rivolgono alla nostra associazione – spiega il vicepresidente nazionale Ail e presidente di Ail Palermo Trapani, Pino Toro – e di avvicinare i giovani alla cultura del volontariato e del dono".

I giovani che saranno selezionati saranno inseriti per 12 mesi, dopo adeguata formazione, in tutti i servizi e le attività svolte dalla sede di Palermo dell’Ail, dalle campagne di raccolta fondi all’accoglienza dei pazienti, alla informazione e comunicazione delle iniziative. Per candidarsi è possibile consultare il progetto all’indirizzo https://scn.arciserviziocivile.it/sintesi_prg/99809.pdf o sul sito www.ailpalermo.it e accedere a questo link per inviare la domanda entro mercoledì 26 gennaio, alle ore 14.