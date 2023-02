Servizio di assistenza domiciliare per anziani, domande entro il 13 febbraio: ecco come fare

C'è tempo fino al 13 febbraio per accedere al servizio di assistenza domiciliare per anziani che versano in condizioni di povertà e di esclusione sociale. Lo rende noto l'assessorato comunale alle Attività sociali guidato da Rosi Pennino, che sfrutterà le risorse messe a disposizione dal "Piano nazionale dei servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti".

A presentare la domanda, su indicazione del medico di medicina generale, potrà essere direttamente l'anziano (o un suo delegato) che è in condizioni di parziale autosufficienza o a rischio di perdita dell'autosufficienza, senza adeguato supporto familiare, che necessita di assistenza domiciliare per l'igiene personale; la sistemazione e la pulizia della casa; piccoli lavori domestici; la preparazione dei pasti; la deambulazione; la corretta assunzione di farmaci e il controllo nella somministrazione delle diete; il disbrigo di pratiche, commissioni e accompagnamento con il mezzo di trasporto della cooperativa sociale affidataria.

Il servizio prevede prestazioni domiciliari per 32 ore mensili, come riportato nel Piano assistenza individuale (Pai), e sarà garantito sino a esaurimento fondi per un massimo di 6 mesi. "L’utente che intende usufruire del servizio - si legge nell'avviso emanato dal Comune - potrà presentare istanza online attraverso la piattaforma appositamente predisposta. In assenza di Spid è possibile rivolgersi al servizio sociale territoriale. I documenti da allegare e preparare preliminarmente (in formato pdf o jpg), rinominati con cognome e nome, sono la delega del beneficiario al richiedente, corredata da documento di identità di quest’ultimo; il modello Isee; la certificazione del medico di medicina generale attestante la richiesta di accesso al servizio; un documento d’identità del beneficiario".

Per quanto riguarda i requisiti economico "non devono superare l’importo annuo del trattamento minimo di pensione Inps per i lavoratori dipendenti maggiorato del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare (10.992,93 euro); del 100% nel caso di due o più componenti (14.657,24 euro); di un ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo. La graduatoria verrà redatta in base all’ordine crescente reddituale pari al valore Isee sociosanitario presentato. Si darà priorità a chi non usufruisce di altri servizi di assistenza comunali; in caso di parità accederà al servizio il soggetto più anziano".