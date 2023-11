Servizi pubblici, Di Dio: "L'Ordine degli ingegneri pronto a dare un contributo per una città più sostenibile"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"E' necessario un nuovo paradigma di città che, in un’ottica di sostenibilità e risparmio energetico, sappia garantire ai cittadini minori costi, migliori servizi e piu' salute attraverso un'azione sinergica in cui gli Ingegneri potranno dare un contributo efficiente ed efficace per progettare nuove infrastrutture e provvedere alla manutenzione di quelle già esistenti".

Lo ha detto il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, intervenendo durante il convegno dal titolo “Servizi pubblici del Sud Italia. Focus su Regione Siciliana e Città Metropolitana di Palermo”. che si è svolto, a Palermo, nella sede di Amg Energia. "Le sfide che ci attendono, come quelle che riguardano la sostenibilità ambientale e il risparmio delle risorse energetiche ed idriche - continua Di Dio - coinvolgono le aziende di servizio pubblico, ma al contempo é necessario coinvolgere tutto quell’insieme di capitale umano e sociale, infrastrutture e Ict, per affrontare le questioni pubbliche. E’ evidente - conclude - che occorre uno sforzo sinergico che impegni le amministrazioni in una visione chiara per promuovere obiettivi raggiungibili, che responsabilizzi i cittadini per una crescita di consapevole partecipazione alla cosa pubblica, e anche le imprese per migliorare i servizi e ridurre i costi di gestione, e ancora le università per supportare l’innovazione e trasferire i risultati della ricerca".