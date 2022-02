Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti, la sede si sposta da via Onorato a... Mazara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si profila l’ipotesi di un trasferimento degli uffici dei Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti di Palermo dall’attuale sede di via Onorato 5. Sembra che la nuova ubicazione di tali uffici - si legge in una nota congiunta di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Usclac Uncdim - si troverà in un’area cittadina molto lontana dall’attuale che, invece, offre il grande beneficio di essere vicinissima al porto e alla Capitaneria, nonché ai posteggi che si trovano nell’area portuale.

Se la notizia di tale trasferimento dovesse trovare conferma, stante l’irragionevolezza di simile provvedimento, saremo costretti a porre in essere ogni forma di protesta avverso lo stesso, poiché non si può, per nessuna ragione, condividere una scelta che sarebbe l’ennesima beffa in danno del ceto marinaro siciliano.

Non possiamo tacere, a beneficio di chi ci legge, di ricordare come i servizi a favore dei marittimi che in Sicilia hanno la sventura di ammalarsi, sono stati trasferiti prima dall’Ipsema all’Inail e poi dall’Inail all’Inps; non ci sarebbe nulla da obiettare se fosse stata cambiata solo l’insegna dei locali mentre, purtroppo per i marittimi, gli uffici inclusi quelli di Palermo, sono stati trasferiti a Mazara del Vallo.

Con tutti i disagi connessi all’avviamento di un ufficio rispondente ai bisogni dei marittimi, senza contare i problemi logistici creati da tale periferica sede. Pertanto queste sergreterie, già fortemente contrariate per i fatti appena esposti, chiedono l’attenzione dei ministeri dei Trasporti e della Salute, del prefetto, della capitaneria di porto e della Regione su quanto rappresentato ed invitano gli stessi ad intervenire affinchè quanto adombrato circa il possibile trasferimento della sede non sia posto in essere per nessuna ragione.