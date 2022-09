San Martino, serra indoor con luce a "scrocco" per coltivare cannabis: arrestato un uomo di 50 anni

I carabinieri hanno scovato in un'abitazione rurale circa 180 piantine e 5.260 euro in contanti. Per l'indagato, il gip del Tribunale di Palermo ha disposto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria