Alcolici contraffatti, venduta vodka con etichette false: maxi sequestro, coinvolta anche a Palermo

Maxi sequestro in tutta Italia, coinvolta anche Palermo. La guardia di finanza del comando provinciale di Treviso ha sequestrato 8.092 bottiglie di vodka con marchi contraffatti di due aziende, in diverse località del territorio nazionale. Il sequestro principale è avvenuto nel trevigiano e, come fanno sapere le fiamme gialle, è emerso che gli alcolici erano stati venduti anche ad altri operatori economici in tutta Italia: sono così scattati ulteriori sequestri nelle province di Vicenza, Cremona, Pesaro, Napoli, Salerno, Campobasso, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria.

Attraverso una serie di perquisizioni e sequestri nelle province di Milano, Torino e Roma, i finanzieri del Gruppo di Treviso hanno poi tracciato la vendita di altre 21.466 bottiglie di vodka a numerosi commercianti di diverse regioni, nei confronti dei quali sono ancora in corso approfondimenti con l'obiettivo di sottrarre dal mercato i prodotti contraffatti ancora disponibili per la vendita per un giro d'affari complessivo stimato in oltre un milione di euro.

Le indagini, coordinate dalla procura della repubblica di Treviso, che procede per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, hanno avuto origine da una segnalazione dell'Ufficio Europeo per la Lotta antifrode, arrivata tramite il II reparto del comando generale della guardia di finanza.

Sono così scattati immediatamente i controlli dei finanzieri trevigiani che, grazie alla collaborazione degli uffici legali delle due aziende produttrici, vittime della contraffazione, hanno verificato la falsificazione dei contrassegni sulle etichette delle bottiglie e ricostruito l'intera filiera commerciale della vodka contraffatta, prodotta in Georgia e venduta da un'azienda romena ad alcuni importatori con sede a Milano e Torino, che la hanno introdotta in Italia tramite un deposito fiscale olandese.