"Ha truffato un'anziana con la promessa di trovare lavoro al nipote": sequestro da 38 mila euro per una donna

Avrebbe convinto un’anziana a pagare migliaia di euro con la promessa di aiutare il nipote a trovare lavoro inserendolo in un progetto imprenditoriale poi rivelatosi inesistente. La guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un importo pari a 38 mila euro nei confronti di una donna di Marineo che, ad agosto scorso, era stata denunciata per aver truffato una signora.

Le indagini dei militari della Compagnia di Bagheria sono state avviate dopo la denuncia presentata dalla vittima, la cui unica fonte di sostentamento era ed è costituita dalla pensione. Dall'attività investigativa è emerso come l’indagata "tra settembre 2021 e luglio 2022 - si legge in una nota - fosse riuscita a ottenere oltre 38 mila euro" con l’impegno di trovare un posto al nipote disoccupato.

Per convincere la pensionata donna della bontà dell’operazione, l’indagata sarebbe andata a ritirare il denaro nelle ore in cui si trovava da sola così da non insospettire i parenti della vittima, e le avrebbe rilasciato delle ricevute per le somme di volta in volta consegnate. Per saldare il conto la nonna avrebbe addirittura svincolato una somma, impegnata in una polizza vita, pur di aiutare il nipote.

"I passaggi di denaro - si legge ancora - sono stati ricostruiti dalle ‘Fiamme gialle’ sulla base della documentazione detenuta dall’anziana signora e di quanto emerso dagli accertamenti bancari eseguiti sui conti correnti dell’indagata, attraverso i quali era stato possibile anche ricomporre le successive fasi di reimpiego ed occultamento di parte della provvista illecita, condotte per le quali la donna è stata segnalata per il reato di autoriciclaggio e tre suoi familiari per quello di riciclaggio".