Blitz della Finanza, sequestrato il traghetto per Ustica della Caronte & Tourist: "Carenze strutturali"

Blitz della guardia finanza di Palermo agli imbarcaderi della Caronte & Tourist al porto di Messina. Le fiamme gialle, secondo le prime indiscrezioni, hanno notificato avvisi di garanzia ed eseguito un decreto di sequestro di alcune navi - la "Ulisse" che fa la tratta Palermo-Ustica, la "Helga" e la "Bridge", per carenze strutturali e di sicurezza dunque non adeguate al trasporto delle persone "a mobilità ridotta" come disabili e anziani. Sotto sequestro anche 29 milioni di euro che la Caronte avrebbe ricevuto come agevolazione dalla Regione.

Gli indagati

Nel decreto di sequestro preventivo disposto dal gip Maria Militello ci sono i consiglieri e amministratori delegato della Ngi spa Sergio La Cava, nato a Messina (59 anni) e Luigi Genghi, nato a Genzano di Lucania (59); Vincenzo Franza, nato a Messina (59), presidente della Caronte & Tourist isole minori spa ed ex consigliere delegato della Ngi spa; Edoardo Bonanno, nato a Palermo (51), quale amministratore delegato della Caronte & Tourist isole minori spa; la Ngi spa, fusa per incorporazione con atto del 13 febbraio 2017 con la società madre Caronte.

Si tratta di un'altra tranche dell’inchiesta che nel 2020 portò al sequestro di tre traghetti della compagnia navale impiegati sulla rotta Trapani/Isole Egadi e su altre tratte, dopo l’aggiudicazione dell’appalto bandito dalla Regione Siciliana nel 2015. Le imbarcazioni allora sequestrate erano la "Pace", la "Ulisse" e la "Caronte" che secondo l’accusa, nonostante le ripetute segnalazioni degli organi di controllo, non sarebbero mai state "messe a norma" in relazione alle dotazioni e alle infrastrutture per l’accesso dei disabili.