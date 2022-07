In autostrada con 10 chili di droga: arrestati due corrieri, uno percepiva il reddito di cittadinanza

Sequestrati 10 chili di hashish destinati a un giro d'affari al dettaglio che avrebbe fruttato ricavi per oltre 14.000 euro. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno posto sotto sequestro gli stupefacenti nascosti in un'auto che viaggiava da Palermo a Catania e sottoposta a controllo allo svincolo autostradale di Buonfornello. I due corrieri, entrambi di nazionalità italiana, sono stati arrestati in flagrante e condotti alla casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani, a disposizione dell’autorità aiudiziaria di Termini Imerese.

Così, durante uno dei servizi volti al contrasto del traffico di stupefacenti e traffici illeciti, una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo ha identificato i due soggetti a bordo, i quali nel corso delle operazioni si sarebbero mostrati da subito particolarmente agitati e insofferenti. Uno dei due corrieri, è risultato percettore del reddito di cittadinanza, beneficio che per effetto del provvedimento cautelare verrà immediatamente sospeso come previsto dalle vigenti disposizioni.

Durante le ispezioni al mezzo, i militari hanno rinvenuto grazie al fiuto del cane antidroga J-Az del Gruppo pronto impiego di Palermo 20 involucri di plastica trasparente, suddivisi in 5 "panetti" avvolti con del nastro da imballaggio, muniti di adesivo nero con scritta “Just hit it” e nascosti in un vano ricavato all’interno della portiera posteriore sinistra dell’auto. In totale a bordo c'erano 9,619 chili di hashish.