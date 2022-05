Cefalù, tonno rosso su un furgone vicino al porto: sequestro da una tonnellata

Sequestrata un'altra tonnellata di tonno rosso. E' il bilancio del blitz eseguito la notte scorsa dai militari della Guardia costiera a Cefalù, vicino al porto di Presidiana, dove è stato fermato e sanzionato il conducente di un furgone sul quale erano stati caricati otto esemplari di Thunnus thynnus per un peso complessivo di circa mille chili.

Il personale dell'Ufficio marittimo di Cefalù, nell'ambito dell'operazione "Illegal gear", si era appostato vicino al molo utilizzato dai pescatori della zona in attesa di eventuali movimenti sospetti. Nel corso dell'attività i militari hanno notato il furgone, lo hanno seguito e bloccato, identificando poi l'autotrasportatore risultato anche proprietario del mezzo.

Dal successivo controllo è emerso che l'uomo non fosse in possesso di alcuna documentazione relativa alla tracciabilità. I prodotti ittici, dopo la verifica eseguita dai medici veterinari dell'Asp di Cefalù, è stato dichiarato idoneo al consumo umano e quindi devoluto in beneficenza al banco alimentare di Palermo.

Da inizio maggio a oggi, in analoghe operazioni della Guardia costiera, sono state sequestrate altre cinque tonnellate di tonno rosso tra Porticello e Santa Flavia. In un altro blitz i militari hanno trovato alcuni pesci "abbandonati" sott’acqua e segnalati con un gavitello, così da poterli individuare e recuperare in un secondo momento.