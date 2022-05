Controlli a Porticello, la guardia costiera pedina un furgone e sequestra una tonnellata di tonno rosso

Sequestrata a Porticello dalla guardia costiera una tonnellata di tonno rosso sprovvista dei documenti che ne attestano la tracciabilità. Il pesce era stato caricato in un furgone, bloccato dagli uomini della capitaneria di porto al termine di un pedinamento.

Il controllo rientra nell’ambito dell'attività di contrasto alla pesca di frodo. I militari del Centro di controllo area pesca si sono appostati vicino al porticciolo, che si trova nella frazione di Santa Flavia, e hanno notato alcuni pescatori che sbarcavano diversi esemplari di tonno rosso.

"Dopo aver osservato i movimenti di un furgone sul quale poco prima era stato caricato prodotto ittico - si legge in una nota - i militari lo hanno seguito lungo le strade di Santa Flavia per poi procedere al fermo del mezzo e alla conseguente ispezione a bordo". Nel vano posteriore, come preventivato, c’erano nove tonni per un peso complessivo di 1.250 chili.

All’autotrasportare è stata elevata un sanzione da 2.667 euro. "Saranno inoltre multati - si legge ancora - i pescherecci che hanno sbarcato gli esemplari di tonno rosso in assenza delle relative autorizzazioni". Il pesce, giudicato idoneo al consumo da parte dei veterinari dell’Asp, è stato devoluto in beneficenza.