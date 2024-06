Sperone, sequestrati in un magazzino sette esemplari di pesce spada e 300 chili di tonno rosso

In quel magazzino c'erano tre quintali di tonno rosso e altri 300 chili tra pesce spada e altro. Tutto rigorosamente privo della documentazione sulla tracciabilità. Gli agenti di polizia del Commissariato Brancaccio e i militari della guardia costiera hanno sequestrato una partita di pesce rinvenuta all'interno di un deposito non autorizzato nella zona dello Sperone. Al titolare è stata notificata una sanzione amministrativa da 1.500 euro.

Il sequestro della scorsa notte rientra nell'attività di vigilanza e controllo sulla filiera del pesce. L'intervento congiunto, dopo un'attenta ricognizione sul territorio, ha portato all'individuazione del magazzino trasformato in un piccolo mercato ittico. Al suo interno erano "stoccati - si legge in una nota - diversi esemplari di prodotti ittici detenuti in assenza della documentazione attestante la tracciabilità".

Tra questi c'erano sette esemplari di pesce spada e circa 300 chili di tonno rosso a tranci in stato di congelamento. La merce sequestrata, ispezionata dai veterinari dell'Asp, è stata giudicata non idonea al consumo umano e quindi affidata a una ditta specializzata che procederà con la distruzione della merce. Il personale dell'azienda sanitaria ha inoltre sanzionato il proprietario del magazzino per l'assenza di Scia (3 mila euro).