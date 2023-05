Pescati e poi legati alle boe in attesa di essere recuperati: scatta maxi sequestro di tonno rosso

Ancora un sequestro di un notevole quantitativo di tonno rosso, la cui pesca è sottoposta a una rigida normativa, ad opera della guardia costiera. Nel dettaglio, nel corso di un’attività investigativa, con il supporto di una pattuglia dell’Arma dei carabinieri è scattata l’ispezione di un magazzino a Palermo, al cui interno erano conservati, in una cella frigorifera, 7 esemplari di tonno rosso, per un peso totale di 1.100 chili. Verificata la mancanza dei requisiti di tracciabilità si è proceduto al sequestro del prodotto ittico e al proprietario è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.667 euro.

Al contempo, le dipendenti Unità Navali, e in particolare Nave “Oreste Cavallari” e la motovedetta CP 527, nel corso di un’attività di pattugliamento hanno trovato in mare aperto due esemplari di tonno rosso, per un peso complessivo di 412 chili, pescati e lasciati in acqua, legati a boe di segnalazione, in attesa di essere recuperati e portati a terra per la successiva commercializzazione.

Le operazioni sono state messe a segno tra martedì a ieri. Il pescato è stato sottoposto a sequestro e insieme a quello rinvenuto nel magazzino, giudicato idoneo al consumo umano dal servizio medico veterinario della Asp di Palermo, e poi devoluto in beneficenza tramite il Banco Alimentare della Sicilia Occidentale.