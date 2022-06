"Prodotto privo di tracciabilità e non idoneo al consumo": sequestro di tonno rosso da oltre una tonnellata

Dodici tonni sequestrati, per un peso totale di oltre una tonnellata. E' il bilancio dei controlli effettuati durante la notte appena trascorsa, nei comuni di Termini Imerese, Campofelice di Roccella e Cefalù, da guardia costiera e polizia per contrastare il commercio abusivo del pesce. "Il prodotto ittico - fanno sapere dalla capitaneria - era privo di documentazione finalizzata a ricostruirne la tracciabilità della filiera, è stato pertanto messo a disposizione del servizio veterinario dell’Asp di Cefalù per i controlli di competenza, alla fine dei quali è dichiarato non idoneo al consumo umano e quindi consegnato ad una società autorizzata alla distruzione".

Multato anche l’autista del furgone a bordo del quale sono stati scovati gli esemplari di tonno rosso. "Ancora una volta - concludono dalla capitaneria - è stato possibile intercettare l'ennesimo comportamento illecito che, attraverso la commercializzazione del prodotto, avrebbe costituito un grave pericolo per tutti i consumatori finali a causa della potenziale presenza di patogeni e parassiti quali, fra i più pericolosi, l’Anisakis".

Si tratta dell'ennesimo sequestro messo a segno negli ultimi giorni. L'ultimo è avvenuto a Isola delle Femmine mercoledì scorso.