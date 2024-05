"Non idonei al consumo", sequestrati 82 chili di prodotti ittici tra tonno e pesce spada

Otto esemplari di tonno rosso del peso complessivo di 70 chili e un pesce spada da 12 chili, che si trovavano nel vano posteriore di un furgone, sono stati sequestrati dalla polizia del commissariato di Cefalù sulla strada statale 113. Al conducente del mezzo è stata elevata una multa di 5.500 euro.

Il prodotto ittico oltre a non essere accompagnato dalla documentazione che serve per la tracciabilità e la commercializzazione è stato anche ritenuto inidoneo al consumo da personale del servizio sanitario. Il pesce è stato consegnato a una ditta specializzata per la distruzione.