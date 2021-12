Supermercato abusivo e con luce a "scrocco" vicino alla stazione: tre denunce 

Scoperto e sequestrato un supermercato abusivo alimentato con luce a "scrocco" vicino alle stazione centrale. Denunciati per furto aggravato i due gestori dell'attività e l'inquilino dell'appartamento collocato al piano superiore. Le irregolarità sono emerse nel corso di un controllo effettuato dai carabinieri della Stazione Oreto insieme alla polizia municipale.

"L'esercizio commerciale - spiegano dal Comando provinciale - era sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione". Il negozio non aveva il permesso per vendere gli alimenti e non aveva fatto nessuna segnalazione all'Asp competente. Per questo è scattata la chiusura al pubblico.

Con l'aiuto del personale Enel, inoltre è stato constatato che l'attività, che si affaccia su strada, era collegata all’utenza elettrica di un appartamento sovrastante, a sua volta allacciato abusivamente alla rete elettrica cittadina.