Non ha la laurea, ma si spaccia per dentista e opera in un garage: denunciato

Sequestrato un garage adibito a studio dentistico nella zona di Boccadifalco. Al suo interno operava un abusivo. L'uomo non aveva la laurea né tantomeno l'abilitazione alla professione ed è stato quindi denunciato. A porre i sigilli all'immobile nei giorni scorsi sono stati i finanzieri del secondo Nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo, intervenuti insieme a personale specializzato dell’Azienda sanitaria provinciale. Nel corso del blitz le fiamme gialle hanno sorpreso il finto dentista mentre prendeva un'impronta dentaria a un paziente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Gli abbiamo chiesto di esibire la certificazione ambientale (Aua), la laurea in Odontoiatria e l’iscrizione all’albo dei dentisti, ma - spiegano dal comando della guardia di finanza - ci ha mostrato esclusivamente il diploma professionale di odontotecnico. Un titolo che avrebbe permesso allo stesso di procedere esclusivamente alla realizzazione di protesi dentarie e non di operare direttamente sui pazienti, circostanza invece constatata dai militari". All’interno del magazzino lavoravano, come segretario e assistente alla poltrona, altre due persone. "Il dentista abusivo - continuano le fiamme gialle - non è stato in grado di dimostrare la regolare assunzione".

E' scattata quindi la perquisizione dei locali nel corso della quale è stata trovata e sequestrata un’agenda piena di contatti e importi relativi a prestazioni lavorative, diversi anestetici, aghi e tamponi utilizzati nelle normali pratiche odontoiatriche. I finanzieri hanno dunque proceduto al sequestro, oltre che dell'immobile, anche delle attrezzature. L'odontotecnico è stato denunciato per esercizio abusivo dell’attività professionale di odontoiatra e per mancanza di certificazione ambientale relativa allo scarico di acque reflue.