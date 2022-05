Sferracavallo, ristorante costruisce pedana abusiva in area demaniale: scatta il sequestro

Una struttura in ferro e legno abusiva e circa 60 chili di pesce sequestrati a Sferracavallo e oltre 1.500 euro di multa per il titolare di un ristorante (di cui non è stato reso noto il nome). E' il bilancio dei controlli effettuati ieri dalla guardia costiera nella borgata marinara. "La pedana, grande circa 60 metri quadrati, con annesso manufatto, era collocata su un'area demaniale senza avere - spiegano dalla capitaneria di porto di Palermo - le necessarie autorizzazioni ed era probabilmente destinata ad ospitare tavoli e sedie del ristorante che si trova di fronte, in vista della stagione estiva".

Gli esercenti dell'attività commerciale sono stati denunciati per il reato di occupazione abusiva di area demaniale e sanzionati. "Il prodotto ittico destinato alla vendita - chiariscono ancora dalla capitaneria - era privo di idonea documentazione atta a certificare la provenienza". Per questo è stato affidato ad una ditta specializzata che lo distruggerà.