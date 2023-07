Sequestrate 5 tonnellate di sigarette di contrabbando dal valore di 800 mila euro: due arresti

Sequestrate oltre 5 tonnellate di sigarette di contrabbando, scoperte dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo all'interno di un camion e di un furgone. I due mezzi sono stati notati in un piazzale di via Santa Maria di Gesù, dove alcune persone erano intente a prelevare il carico dal primo per sistemarlo sul secondo. Persone che, appena hanno visto gli investigatori, hanno tentato di allontanarsi, ma i militari sono riusciti ad identificare l'autista del camion e anche grazie al fiuto del cane anticontrabbando Arca, in servizio al Gruppo Pronto Impiego, sono state scovate le sigarette di contrabbando.

Il carico era composto da 18 mila stecche con marchi Chesterfield, Philip Morris e Merit. Il peso complessivo è di 5.040 chili e la merce, una volta piazzata sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 800 mila euro. I due autisti, il palermitano Gaetano Catalano, 45 anni, e il salernitano Carmine Pellecchia di 31 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per contrabbando e portati al carcere Pagliarelli. Dopo la convalida, a Pellecchia sono stati concessi i domiciliari.

"Prosegue senza sosta l'attività della guardia di finanza a contrasto dei traffici illeciti, per la tutela della sicurezza economico-finanziaria dei cittadini e della concorrenza, mantenendo costantemente alta l'attenzione verso i fenomeni illeciti che servono anche per finanziarie le associazioni criminali. La costante azione di contrasto al fenomeno del contrabbando di sigarette, che ancora oggi rappresenta un crimine diffuso e ben organizzato, contribuisce altresì a difendere la salute dei consumatori rispetto ai rischi che derivanti dalla totale mancanza di controlli sulla qualità dei prodotti", si legge in una nota della Finanza.