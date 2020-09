Salumi e latticini mal conservati e non idonei al consumo: sequestrati 900 chili di cibo

Trasportava prodotti alimentari destinati alla vendita al dettaglio ad alcuni esercizi commerciali di Cefalù, ma durante le fasi del controllo, i poliziotti della Polstrada di Buonfornello hanno constatato che la temperatura interna al frigo del furgone era superiore rispetto a quella consentita. E' stato così richiesto l’intervento di personale sanitario per verificare l’idoneità al consumo di quei prodotti che ha accertato "la non idoneità al consumo umano di 900 chili di prodotti alimentari, tra cui latticini e salumi". La "scoperta" è stata fatta durante un servizio di pattugliamento autostradale sulla A19. A essere controllato è stato un mezzo proveniente da Villabate e diretto a Cefalù.

"I prodotti - spiegano dalla questura - sono stati quindi sequestrati ai fini della distruzione, così come disposto dalla competente autorità giudiziaria di Termini Imerese. Il conducente è stato deferito per la violazione delle leggi sanitarie che disciplinano il trasporto degli alimenti e la ditta sanzionata per un ammontare di circa duemila euro".