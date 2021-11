Sacchetti in plastica "fuorilegge", maxi sequestro nei pressi della stazione centrale: multato commerciante

Un nuovo sequestro di sacchetti in plastica "fuorilegge" è stato eseguito dagli agenti della polizia municipale. E' il terzo intervento del genere in un mese. Agenti del nucleo tutela e decoro vivibilità urbana hanno intercettato, intorno a mezzogiorno, un furgone di una ditta con sede nei pressi della stazione centrale, che si occupa della vendita di carta e plastica per uso alimentare. Il mezzo è stato fermato per un controllo e all'interno sono stati trovati quattro colli contenenti circa 20 chili di buste in plastica, la cui commercializzazione è vietata da gennaio 2018. Il controllo successivo, effettuato nel deposito della ditta, ha portato al sequestro di oltre mezza tonnellata (655 kg) di buste. Il titolare, D.G. di anni 48, è stato sanzionato con verbale di cinquemila euro.