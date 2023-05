Avrebbero gettato materiale di risulta, plastica, pneumatici, imballaggi e metalli provenienti da un cantiere nell’alveo del fiume Eleuterio, a Misilmeri. I carabinieri hanno denunciato la rappresentante legale di una ditta di costruzioni, di 43 anni, un palermitano di 58 anni e tre misilmeresi di 42, 49 e 50 anni. Sottoposti a sequestro preventivo un’area di circa mille metri quadrati, gli autocarri e gli altri mezzi utilizzati per lo smaltimento illecito.

Le indagini dei militari della Compagnia di Misilmeri e del Centro anticrimine natura-Nipaaf si sono concentrate su un cantiere che si trova lungo la strada statale 121 Palermo-Agrigento. Gli investigatori hanno quindi pedinato i presunti responsabili dei reati ambientali trovando, anche grazie all'utilizzo di un drone, il luogo in cui venivano stoccati i rifiuti speciali e i mezzi utilizzati per il trasporto degli sfabbricidi ottenuti dalla lavorazione.

“L’attività, che sarebbe stata condotta al fine di ricavare un illecito profitto, ha portato alla creazione di una discarica abusiva - si legge in una nota dei carabinieri - sull’alveo del fiume Eleuterio, a Misilmeri, i cui argini sono stati pericolosamente modificati con conseguenti rischi di natura idrogeologica per tutta la zona circostante, determinabili dal restringimento dell’alveo e dallo sbarramento del regolare deflusso delle acque”. Nel corso dei servizi di osservazione i militari hanno contato 21 sversamenti per un totale di circa mille metri cubi di rifiuti.

Gli indagati dovranno adesso rispondere dei reati d’inquinamento ambientale, gestione e stoccaggio illecito di rifiuti speciali, realizzazione di discarica abusiva, miscelazione di rifiuti, esecuzione di lavori senza autorizzazione sui beni paesaggistici, distruzione e deturpamento di beni naturali, danneggiamento di acque pubbliche, lavori vietati su alveo del fiume, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi in aree demaniali, danneggiamento di acque pubbliche, inosservanza dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici e inosservanza dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici.