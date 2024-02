Blitz della Capitaneria in diversi quartieri: maxi sequestro di "neonata" di sarde e ricci

Controlli della guardia costiera in diversi quartieri palermitani, dal mercato di Ballarò all'Arenella. In azione il personale militare della capitaneria di porto intervenuto con il supporto dei carabinieri della compagnia Piazza Verdi. Nel corso delle operazioni effettuate al mercato di Ballarò, a Brancaccio e nella zona della stazione centrale sono stati sequestrati 1.350 chili di prodotti ittici di cui 20 di "neonata" di sarda e circa 100 esemplari di ricci di mare.

Ai trasgressori sono state contestate diverse violazioni amministrative punite con pene per un importo totale di 4.500 euro. Il prodotto ittico sequestrato è stato giudicato idoneo al consumo umano da parte dei dirigenti medici dell’Asp e, pertanto, devoluto in beneficenza.

Altra analoga operazione è stata effettuata nelle zone Acquasanta, Arenella e via Oreto, dove i militari della guardia costiera di Palermo, insieme ai carabinieri San Lorenzo, hanno accertato la detenzione illecita di 85 chili di novellame di sarda e di 750 chili di altri prodotti ittici da parte di venditori abusivi, ai quali sono state contestate 10 sanzioni amministrative per un importo totale di 15.500 euro. Il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro, giudicato idoneo al consumo umano da parte dei dirigenti medici dell’Asp e quindi devoluto in beneficenza.

I controlli sono scattati nell’ambito della programmata attività di vigilanza e controllo sull’intera filiera dei prodotti della pesca, "con l’obiettivo di prevenire, individuare e contrastare qualunque forma di illegalità che possa pregiudicare in maniera significativa gli stock ittici e alterare il principio di leale concorrenza sul mercato", dicono dalla guardia costiera.