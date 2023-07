"Condannati per mafia e droga col reddito di cittadinanza", sequestrati 200 mila euro a 32 persone

Hanno tutti precedenti per droga e in alcuni casi anche per mafia. Addirittura ci sono anche persone che, già condannate in via definitiva negli ultimi 10 anni, sono tuttora detenute per aver commesso ulteriori reati. Ed è a loro - 32 in tutto - che la guardia di finanza ha sequestrato complessivamente 206.513,93 euro, ovvero le somme che avrebbero percepito indebitamente con il reddito di cittadinanza. Uno dei motivi che infatti impediva di ottenere il sussidio era proprio l'aver riportato condanne o aver nel proprio nucleo famigliare qualcuno in questa condizione.

Le indagini, che riguardano il Reddito percepito tra il 2021 e l'anno scorso, sono state compiute dal 2° Nucleo operativo metropolitano del Gruppo Palermo e, oltre al blocco di conti correnti, hanno portato anche al sequestro di cinque macchine e di due immobili. Le 32 persone sono state tutte segnalate alla Procura, che ha emesso il decreto di sequestro preventivo d'urgenza, che è stato poi convalidato dal gip.

"L'attività di servizio conferma il ruolo di polizia economico-finanziaria affidato alla guardia di finanza - si legge in una nota del Comando provinciale - a contrasto delle illecite condotte di coloro i quali, accedendo indebitamente a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di disagio".