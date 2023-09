Maxisequestro di sigarette elettroniche, piastre per capelli e profumi non a norma: multe per 56 mila euro

Oltre 154 mila prodotti - tra cui orecchini, rasoi, detergenti, lampade, cavi elettrici, piastre per capelli e sigarette elettroniche - sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in due attività commerciali di Termini Imerese e Misilmeri perché privi del marchio Ce e non conformi agli standard di sicurezza. Sanzionati anche i titolari dei due negozi con multe di oltre 56 mila euro.

Il blitz è stato compiuto dai finanzieri del Gruppo Termini Imerese e della Compagnia di Bagheria che hanno rinvenuto merce - esattamente 154.278 articoli - priva delle indicazioni minime in italiano (previste dalla normativa sull'etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti), riguardanti il luogo di origine, il produttore/importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d'uso, nonché il marchio Ce che permette la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti nel territorio comunitario.

Nel dettaglio sono stati sequestrati prodotti per la persona, cioè orecchini, rasoi, profumi, decorazioni per unghia, detergenti per trucco, fermagli per capelli, paraorecchie, pennelli per ombretti, braccialetti, materiale casalingo, ovvero feltrini per mobili, ganci e carrucole per tende, materiale elettrico, come lampade, cavi, adattatori per antenna, prese, morsetti, piastre per capelli, accendisigari, radio control, connettori, black box dvr, radio, torce, joystick, videocamere di sorveglianza, e pure sigarette elettroniche usa e getta, contenenti percentuali di nicotina al 5%.

Oltre alla multa complessiva di oltre 56 mila euro, per una delle attività commerciali è stata proposta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la sospensione dell'attività. In entrambi i casi gli esercenti sono stati segnalati alla Camera di commercio.

"Continua l'attività della guardia di finanza diretta a contrastare in tutta la provincia palermitana la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza e pertanto pericolosi per la salute dei consumatori - si legge in una nota del Comando provinciale - preservando in tal modo anche gli operatori onesti".