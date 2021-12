Zona Oreto: sequestrati cosmetici scaduti, luminarie di Natale e mascherine non a norma

Luminarie di Natale senza marchio Ce, prodotti elettronici contraffatti e potenzialmente pericolosi, 58 mila mascherine chirurgiche con false certificazioni e cosmetici scaduti. Sono oltre sei milioni gli articoli illegali scovati e sequestrati dalla guardia di finanza all'interno di un deposito scoperto nel piano interrato di un condominio in zona Oreto.

A gestore lo spazio, grande quasi mille metri quadri, un imprenditore cinese: ogni giorno portava la merce dal magazzino a un bazar in via Lincoln dove veniva poi venduta. Ad insospettire le pattuglie del secondo Nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Palermo delle fiamme gialle è stato proprio il via vai di veicoli commerciali di interesse investigativo che facevano la spola tra le due sedi.

Dopo aver raccolto tutti gli elementi, i finanzieri hanno fatto scattare il blitz nel bazar all’interno del quale hanno trovato un vero e proprio centro di stoccaggio di prodotti senza certificazione di sicurezza o per i quali il legale rappresentate dell’impresa non era autorizzato alla vendita. L’imprenditore è stato denunciato per i reati di contrabbando, contraffazione e violazione delle norme sanitarie. Dovrà pagare anche una sanzione amministrativa di 63 mila euro per aver messo in vendita prodotti elettronici potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.