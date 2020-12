Blitz della finanza in un negozio cinese: sequestrati 500 prodotti contraffatti e 81 mila euro in contanti

Oltre 500 prodotti con marchi contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza in un negozio gestito da due cittadini cinesi in via Ugo La Malfa. Durante un controllo nell'esercizio commerciale i militari hanno trovato diversi capi di abbigliamento (borse, cinte, cappelli e mascherine in stoffa) con i marchi contraffatti di diverse griffe (Adidas, Gucci, Moncler).

La merce è stata sequestrata e il responsabile segnalato alla Camera di commercio per l'irrogazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 10.500 fino a un massimo di oltre 31.500 euro. Durante l'attività ispettiva i finanziari hanno trovato dentro una cassaforte 81.372 euro, anch'essi sequestrati.

Il negoziante, oltre ad essere denunciato per contraffazione e ricettazione, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per essersi opposto con la forza al sequestro della somma di denaro.

