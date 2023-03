In 500 a ballare sulla pista dell'Hype club: scattano sequestro, multa e denuncia

Erano circa 500 i partecipanti alla serata che stavano sorseggiando cocktail o ballando in un locale senza licenza del questore. La polizia ha eseguito il sequestro preventivo della pista da ballo della discoteca Hype club di viale Strasburgo dove, nei giorni scorsi, è stato effettuato un controllo scovato dagli investigatori grazie ai canali social.

L’ispezione rientra nell’ambito dell’attività eseguita dagli agenti della Divisione di polizia amministrativa e sociale della questura. "All’atto del controllo - si legge in una nota - si stava svolgendo una serata danzante con due dj, attrezzature e luci alla presenza di circa 500 ragazzi intenti a ballare senza licenza né parere di agibilità rilasciato dalla Commissione comunale pubblici spettacoli".

Oltre a una multa salata, il titolare nonché amministratore unico della società si è beccato una denuncia. L’intervento nella discoteca è frutto dell’attività di monitoraggio preventivo delle cosiddette fonti aperte operata dai poliziotti: canali social e internet più in genere dove vengono pubblicizzati con ampio anticipo gli eventi, tra i quali anche quelli che poi risultano essere irregolari.

La replica del gestore

"In qualità di legale della Rfg srl, gestore dell'Hype Club - si legge in una nota inviata da Monica Taormina - segnalo che durante la serata in questione si è verificato un non previsto ingresso di persone al locale. La società, già regolarmente autorizzata per gli aspetti sanitari e la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche, si era comunque già attivata, avendone tutti i requisiti, per acquisire l’ultima autorizzazione mancante".

Articolo aggiornato alle 12.23 del 9 marzo 2023 // Inserita la replica del gestore del locale