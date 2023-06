Scoperta una piantagione di marijuana in un casolare che si trova dietro un dormitorio comunale, nella zona di via Messina Marine. La polizia ha sequestrato circa 80 piante di cannabis che erano state coltivate nei vasi con un impianto idrico, di illuminazione e di areazione ben congegnato dentro un piccolo casolare apparentemente abusivo in via Giuseppe Bennici, a pochi passi dalla "Casa di Aldo". Richiesto un accertamento ai vigili urbani per chiarire chi sia eventualmente il proprietario della struttura o chi ne possa avere la disponibilità.

Il sequestro, per il momento a carico di ignoti, è stato effettuato dagli agenti dei commissariati Oreto-stazione e Brancaccio che sarebbero stati attratti da una piccola colonna di fumo che usciva da questa struttura un po' nascosta fra un palazzo e il dormitorio. Una volta chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e aperta la porta che era chiusa con un catenaccio, i poliziotti hanno trovato la piantagione allestita con lampade alogene, ventilatori e tutto il resto. Indagini in corso per risalire all'identità del responsabile.

Di recente sempre la polizia ha sequestrato una serra indoor con 244 piante in via Fichidindia, a Brancaccio. Per quella piantagione è stato denunciato un uomo. Un’altra coltivazione è stata scoperta dalla guardia di finanza all’interno di un capannone con un centinaio di piante in contrada Porcara, a Bagheria. In quel caso invece è stata arrestata una coppia di palermitani. Dopo la convalida da parte del gip, entrambi sono tornati in libertà con l’obbligo di dimora e di firma.