Brancaccio, scovate dentro un magazzino 244 piante di marijuana: un arresto

Scovata una serra indoor con 244 piante di marijuana a Brancaccio. La polizia ha sequestrato una piantagione coltivata dentro un magazzino di via Fichidindia in cui erano stati realizzati gli impianti di illuminazione e aerazione necessaria per la crescita della cannabis. Contestualmente un palermitano (del quale non sono state fornite le generalità) è stato arrestato per coltivazione e produzione di sostanza stupefacente nonché denunciato per furto di energia elettrica.

L’intervento sarebbe nato da un’intuizione degli agenti che, passando per via Fichidindia, hanno notato un magazzino con le finestre sbarrate. Ad insospettirli anche un “odore acro e diffuso - spiegano dalla questura - riconducibile verosimilmente alla marijuana”. In pochi minuti l’area è stata circondata grazie all’arrivo di altre pattuglie e dei vigili del fuoco che hanno aperto un varco per entrare nei locali e verificarne il contenuto.

Dentro c’erano 244 piante di marijuana, impianti di aerazione, climatizzazione, con un sistema di illuminazione, di ventilazione temporizzata oltre che fertilizzanti e altri materiali per la coltivazione. Tutto posto sotto sequestro dalla polizia. Durante gli accertamenti è stato richiesto anche l’intervento di una squadra di tecnici dell’Enel che hanno accertato la presenza di un allaccio abusivo.

Quella di via Fichidindia è solo una delle due piantagioni scovate nell’ultima settimana dagli investigatori. Un’altra serra è stata individuata dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale in via Giafar. Anche in quell’occasione i poliziotti sarebbero stati attirati da un forte odore proveniente da un appartamento. La successiva ispezione ha permesso di sequestrare dieci piante, anche in questo caso dotate dei vari impianti. Il responsabile è stato denunciato per coltivazione e produzione di sostanze stupefacente.