Blitz dei finanzieri tra Porticello e Foro Italico: maxi sequestro di "neonata" e pesce spada

Quattrocento chili di prodotti ittici sequestrati perché privi dei requisiti di tracciabilità. E' questo il bilancio dell'operazione messa a segno dai finanzieri del comando provinciale di Palermo in due distinti interventi. Tra i prodotti sequestrati anche dieci esemplari di pesce spada pescato sotto misura. In particolare, in un primo intervento, i militari della compagnia di Bagheria, impiegati nel servizio di controllo economico del territorio a Porticello, nel comune di Santa Flavia, hanno individuato un veicolo di proprietà di una ditta operante nel settore della vendita al dettaglio di prodotti ittici che trasportava diversi esemplari di pesce castagna, merluzzo e pesce spada "non scortati dai modelli di accompagnamento con cui viene garantita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento, dalla cattura alla successiva commercializzazione".

Inoltre, nel corso del controllo è stato anche appurato come dieci esemplari di pesce spada, per un peso complessivo di 75 chili, fossero di misura inferiore rispetto a quella minima per cui è consentita la pesca e il commercio. Infatti, gli esemplari detenuti a bordo avevano una lunghezza compresa tra i 60 e i 70 centimetri, quando la taglia minima consentita è pari a 140 centimetri, compreso il rostro. Il responsabile dell’impresa è stato segnalato all’autorità marittima e all’assessorato regionale alle Attività produttive che prevede, oltre al sequestro ai fini della confisca del pescato privo di tracciabilità, una sanzione pecuniaria complessiva di oltre 6.800 euro.

I generi alimentari, dopo essere stati sequestrati, sono stati analizzati da un veterinario che ne ha riscontrato la salubrità. Pertanto, gli stessi sono stati devoluti direttamente in beneficenza dai militari operanti alla onlus Banco Alimentare Sicilia Occidentale.

In un secondo intervento, effettuato a Palermo vicino al Foro Italico, i militari del secondo Nucleo operativo metropolitano di Palermo, hanno individuato e fermato un furgone che trasportava, all’interno del vano carichi, circa 60 cassette contenente novellame di sarda per un totale di oltre 250 chili di pescato. I militari, dopo aver constatato che né il conducente del mezzo né il passeggero erano in grado di esibire alcun documento inerente al trasporto del prodotto ittico li hanno segnalati all’assessorato regionale alle Attività produttive che prevede, oltre al sequestro ai fini della confisca del pescato privo di tracciabilità, una sanzione pecuniaria complessiva di oltre 25 mila euro.

I finanzieri, dopo aver accertato che il mezzo di trasporto era sprovvisto di impianto di refrigerazione, hanno contattato il medico veterinario dell’Asp che una volta sul posto ha accertato che il pesce era in cattivo stato di conservazione e pertanto non idoneo al consumo alimentare. I due responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Palermo mentre il prodotto sequestrato è stato portato in una ditta specializzata per la successiva distruzione.