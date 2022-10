Controlli in un ristorante a Isola delle Femmine, sequestrati 200 chili di pesce

Irregolarità in materia di tracciabilità e nelle procedure di conservazione dei prodotti ittici. E’ quanto contestato dalla guardia costiera a un ristoratore di Isola delle Femmine (del quale non è stato fornito il nome, ndr), sanzionato per 1.500 euro in relazione a 200 chili di prodotti ittici sottoposti a controllo e sequestrati. Tali prodotti infatti, ispezionati dai medici veterinari dell’Asp di Carini, sono stati giudicati non idonei al consumo umano e dunque avviati alla distruzione tramite una ditta specializzata.

Nell’ambito degli stessi controlli, tra ristoranti e altre attività, i militari della guardia costiera hanno sanzionato anche un venditore ambulante a Palermo. Per lui una sanzione amministrativa da 1.500 euro per violazioni in materia di tracciabilità di circa 50 chili di prodotti ittici esposti su una bancarella di fortuna e sequestrati. "L’attività di controllo su tutta la filiera ittica - si legge in una nota della Direzione marittima della guardia costiera di Palermo - proseguirà nei prossimi giorni a tutela del consumatore e per scongiurare pericoli per la salute pubblica".