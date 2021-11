Arriva la guardia costiera, fuggi fuggi al porto: sequestrati 100 chili tra pesce spada e tonno

Arriva la guardia costiera al porticciolo di Santa Flavia e scatta il fuggi fuggi di pescatori e clienti. E’ il risultato dei controlli eseguiti dai militari di Porticello che domenica mattina hanno sequestrato 100 chili tra pesce spada e tonno rosso. I vari esemplari, tutti di lunghezza inferiore ai 140 centimetri, non raggiungevano la misura minima che ne consente la cattura e la commercializzazione.

Le condizioni dei prodotti ittici sequestrati, privi di qualsiasi documento che ne attestasse la tracciabilità, sono risultate pessime in considerazione del fatto che non era stata rispettata la cosiddetta catena del freddo. I veterinari dell’Azienda sanitaia provinciale hanno esaminato i vari esemplari di pesce spada e tonno e li hanno giudicati non commestibili.

"Gli uomini della guardia costiera dell’Ufficio circondariale marittimo di Porticello hanno intrapreso ulteriori azioni - si legge in una nota - mirate alla ricerca dei soggetti ritenuti responsabili dei reati di cui sopra, anche tramite le immagini della videosorveglianza portuale, nonché di tutti quei soggetti che illegalmente sfruttano la pesca delle specie ittiche causando gravi danni all’ambiente marino".