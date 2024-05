Blitz al mercato ittico, gli abusivi scappano e abbandonano la merce: sequestrati mille chili di pesce

La guarda costiera entra al mercato ittico e scatta il fuggi fuggi. I militari della capitaneria di porto hanno sequestrato nella struttura di via Francesco Crispi oltre mille chili di prodotto ittico "privo della documentazione attestante la tracciabilità - si legge in una nota - le altre informazioni utili per il consumatore finale". Non è stato possibile notificare i verbali, con sanzioni per 15 mila euro, perché i responsabili si sono resi irreperibili.

Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza e controllo sull’intera filiera dei prodotti della pesca programmata dal Centro controllo area pesca della Direzione marittima di Palermo con l’obiettivo di "prevenire, individuare e contrastare qualunque forma di illegalità che possa pregiudicare in maniera significativa gli stock ittici e alterare il principio di leale concorrenza sul mercato".

Al termine delle ispezioni, eseguite insieme al personale veterinario dell'Asp di palermo, il pesce sottoposto a verifica è stato giudicato idoneo al consumo umano e quindi devoluto in beneficenza al Banco alimentare della Sicilia occidentale. Il resto dei prodotti ittici messi in vendita dagli altri operatori commerciali è risultato conforme. Le attività, fanno sapere dalla guardia costiera, saranno intensificate nei prossimi giorni.