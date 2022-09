"Pagava bollette, meccanico e foto della prima comunione con soldi pubblici": sequestrati 59 mila euro

Con i soldi della società partecipata che doveva liquidare avrebbe pagato bollette di casa, il meccanico e persino il servizio fotografico della prima comunione dei figli.

Con l'accusa di peculato, la guardia di finanza ha eseguito un sequestro per equivalente di urgenza di 59 mila euro nei confronti di Pietro Orlando, ex commissario liquidatore della Energy auditing, società totalmente controllata da Amg Energia, che a sua volta è una partecipata del Comune.

Il procuratore aggiunto Sergio Demontis e il sostituto Felice De Benedittis hanno chiesto e ottenuto il sequestro dal gip. Il provvedimento è stato poi confermato dal Tribunale del Riesame che ha respinto il ricorso di Orlando, secondo cui Energy Auditing non fosse una società in house del Comune ma svolgeva attività privata. Per la guardia di finanza, Orlando avrebbe anche effettuato prelievi in contanti dal conto corrente della società, acquistato dei computer e disposto bonifici bancari in proprio favore senza alcuna giustificazione.

Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria - gruppo Tutela Spesa Pubblica, guidato dal colonnello Gianluca Angelini, sono partite dalla denuncia di Mario Butera, presidente di Amg Energia che si è dimesso a fine 2021. L’ipotesi di peculato viene contestata ad Orlando per episodi che vanno da gennaio a novembre 2021. "Sulla base degli elementi acquisiti allo stato delle indagini, sarebbe emersa una gestione privatistica del ruolo ricoperto dal pubblico ufficiale, il quale si sarebbe appropriato indebitamente di rimborsi per varie spese", scrive la guardia di finanza in una nota.