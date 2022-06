"Trasferte mai fatte e spese gonfiate", sequestrati 43 mila euro a un amministratore pubblico

Trasferte mai fatte e costi gonfiati, cene, anche offerte, e infine l’acquisto di beni non rimborsabili. Sono queste le spese contestate all’amministratore di Sicilia Digitale - una società partecipata della Regione - al quale la guardia di finanza, su decisione del gip, ha sequestrato una somma pari a circa 43 mila nei confronti di Carmine Canonico, 74 anni, ora indagato per il reato di peculato.

Le indagini condotte dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria Gruppo tutela spesa pubblica, sotto il coordinamento della Procura, si sono concentrate sui movimenti del rappresentante legale pro-tempore tra il 2019 e il 2021 di una società interamente partecipata “che avrebbe liquidato in proprio favore - si legge in una nota - rimborsi spese non dovuti”.

Alla luce della “gestione privatistica del ruolo ricoperto dal pubblico ufficiale”, che oggi non ricopre più alcuna funzione, il giudice ha disposto il sequestro preventivo di 43.259 euro, somma considerata il profitto del reato ipotizzato. L’attività testimonia la costante attenzione e l’ impegno profuso dalla Finanza nel contrasto alle altre gravi forme di reato contro la pubblica amministrazione che sottraggono risorse alla collettività”.