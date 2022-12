Due tonnellate di patate non tracciate destinate ai pranzi di Natale: maxi sequestro in zona Oreto

Maxi sequestro in zona Oreto. Oltre due tonnellate di patate, per un valore complessivo di circa 4.000 euro destinate alla commercializzazione per le festività natalizie, sono state sottoposte a sequestro amministrativo da parte dei miliari del Nas nell’ambito di servizi predisposti a livello nazionale dal comando carabinieri per la tutela della salute.

I militari non hanno riscontrato la tracciabilità sugli ortaggi, necessaria per garantire la sicurezza della filiera alimentare. L'ingente quantitativo di patate, proveniente dall’estero e privo di adeguate informazioni su origine o eventuali trattamenti subiti, era stoccato in un deposito all’ingrosso, verosimilmente destinato all’approvvigionamento di negozi e ristoranti etnici.

Durante il controllo hanno scoperto anche che all'interno deposito era stata installata una cella frigorifera destinata alla conservazione dei surgelati, senza aggiornare tuttavia la registrazione sanitaria dell’esercizio. Per il titolare sanzioni amministrative per un totale di 2.500 euro. Il tutto è stato trasmesso alle autorità amministrative e sanitarie competenti.