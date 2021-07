Passerella pericolante a Barcarello, sequestrata la struttura in legno

Apposti i sigilli alla passerella di Barcarello. La polizia municipale ha sequestrato l’area nel lungomare di Sferracavallo per prevenire incidenti o situazioni di pericolo viste le condizioni della struttura in legno, abbandonata da lungo tempo ed erosa dalle mareggiate. Sul posto anche i tecnici comunali che hanno coordinato le operazioni di messa in sicurezza.

Sulla vicenda, che si trascina da anni, è intervenuto l’assessore comunale con la delega per le Aree protette, riserve terrestri e marine. La preoccupazione di Sergio Marino è che il sequestro possa causare nei ritardi nello smantellamento della passerella visto che, ha precisato, i lavori finanziati col fondo di riserva potrebbero essere affidati già a partire dalla prossima settimana.

"Siamo nella fase di scelta della ditta - spiega l’assessore Marino - con procedura semplificata in ragione dell'importo dei lavori. Non appena aggiudicati i lavori avanzeremo istanza motivata di dissequestro. L’altro più importante progetto del rifacimento dell'intero lungomare di Barcarello, frutto di una progettazione partecipata con le associazioni del luogo, è già stato definito dagli uffici comunali ed inserito nella programmazione con fondi extracomunali di cui al decreto ministeriale per la rigenerazione urbana".

Stessa preoccupazione per Antonino Randazzo, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, secondo il quale il sequestro potrebbe rallentare l'intervento di rimozione della passerella. "Le sue pessime condizioni - afferma in una nota insieme al consigliere di circoscrizione Giovanni Galioto - erano assolutamente note e sono state denunciate dal nostro partito. Per questo da mesi chiedevamo insieme ai comitati e cittadini della borgata la dismissione della passeggiata lignea riuscendo ad ottenere un importante risultato: la pubblicazione della gara per i lavori di rimozione dell’opera danneggiata".

Critico il consigliere della Lega, Igor Gelarda: "Orlando aveva promesso che con 55 mila euro avrebbe fatto rimuovere la pericolosa struttura prima dell'estate. Senza però specificare di quale anno. Al momento si procede con una denuncia a carico di ignoti, in attesa che si possano stabilire eventuali responsabilità penali e danni erariali". Poi l’attacco: "E’ soltanto l'ennesima batosta che Orlando ha preso per la sua incapacità amministrativa. Ci vuole un progetto vero per riqualificare quel lungomare, non le chiacchiere di chi è stato di fatto sfiduciato dai palermitani".