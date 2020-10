Abusi edilizi alla Virgin, la Procura dice no al dissequestro: il gip deciderà entro 5 giorni

La Procura dice no al dissequestro dell'immobile di via Ventura in cui si trova la palestra Virgin e adesso sarà il gip Fabio Pilato - che ha tecnicamente 5 giorni per esprimersi - a stabilire se mantenere o meno i sigilli alla struttura. Il procuratore aggiunto Sergio Demontis ed il sostituto Andrea Fusco, che coordinano l'inchiesta sui presunti abusi edilizi, di fronte all'istanza presentata dall'avvocato Sergio Monaco, hanno infatti espresso parere negativo.

La difesa ha rinunciato a ricorrere al Riesame per una questione di tempo e ha preferito prendersi qualche giorno in più per portare due consulenze tecniche che smonterebbero le tesi dell'accusa. In sintesi, non sarebbe stato necessario il permesso di costruire (e il conseguente pagamento di quasi 60 mila euro di oneri) per fare le modifiche all'immobile e tutti i documenti sulla stabilità dell'edificio sarebbero stati regolamente trasmessi al Genio civile. Nessun rischio di crollo, infine, come sostiene invece la Procura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per l'accusa, sarebbero state compiute tutta una serie di modifiche senza alcuna autorizzazione, come la realizzazione di un intero piano di quasi 630 metri quadri, e in violazione delle norme antisismiche. Sono sei le persone indagate: il dirigente responsabile dello Sportello unico delle Attività produttive del Comune, Giuseppe Monteleone (rinviato a giudizio pochi giorni fa nell'ambito del processo nato dall'inchiesta "Giano Bifronte" sulla presunta cricca all'Edilizia privata), i due impiegati pubblici che hanno istruito la pratica per i lavori di ristrutturazione, Antonino Zanca e Sergio Marinaro, ma anche Filippo Basile, amministratore della "Euroleasing Company Spa" (la società proprietaria dell'immobile) e committente dei lavori, Antonino La Duca, progettista e direttore dei lavori, e Tommaso Castagna, che li ha eseguiti.