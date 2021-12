"Non aveva nessuna autorizzazione": sequestrata officina abusiva a Borgo Nuovo

Sequestrata un’officina metallurgica abusiva a Borgo Nuovo. Nel corso di un controllo, effettuato dalle fiamme gialle nei giorni scorsi all'interno del laboratorio dove venivano realizzati infissi e manufatti in metallo, nel dettaglio è emerso che il titolare era sprovvisto delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore in materia di artigianato, non era iscritto alla Camera di Commercio e aveva chiuso la partita Iva dal 2017.

"Operava - spiegano dal comando provinciale della guardia di finanza - senza alcuna autorizzazione prevista dalla legge". I finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano del gruppo hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo del locale e delle attrezzature. L'artigiano è stato segnalato alla competente Camera di Commercio: dovrà pagare una multa di 860,66 euro.